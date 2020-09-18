Систему сканирования лица для оплаты проезда в метро могут запустить в 2021 году

14:06
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Весной 2021 года в московском метро могут запустить работу системы оплаты проезда при помощи сканирования лица (FacePay). Об этом в личной колонке на Едином транспортном портале рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Он отметил, что технология FacePay на данный момент в мире нигде массово не реализована.
"Представьте – турникет просто распахивает перед вами свои створки. Звучит немножко фантастически, но это уже ближайшее наше с вами будущее. Мы активно занимаемся настройкой и тестированием и постараемся уже весной следующего года сделать по одному турникету с такой функцией в метро на каждой станции", – написал Ликсутов.
Ранее сообщалось, что данная система проходит первый этап испытаний. Его планируется завершить к 1 октября. А с 1 сентября на всех станциях метрополитена введена в работу система видеонаблюдения. Также сформирован и подписан регламент по взаимодействию правоохранительных органов и службы безопасности метро.
Пассажирам метро напомнят про меры безопасности
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