Житель Великобритании установил рекорд по продолжительности течения COVID-19

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Житель Великобритании Дэйв Смит стал самым долгоболеющим пациентом с COVID-19 в мире. Об этом сообщает "Газета.ру".

У мужчины обнаружили коронавирус в начале первой волны пандемии в стране. У Смита болезнь затянулась на 290 дней. По его словам, все это время его состояние менялось – становилось то хуже, то лучше. При этом каждый раз тесты давали положительный результат на коронавирус. Он отметил, что за время болезни его легкие повредились настолько, что ему достаточно быстро начинает не хватать воздуха.

По некоторым данным, у пациентов с длительным течением COVID-19 обычно наблюдается низкий уровень антител в силу наследственных причин или недавно перенесенного рака крови. Уточняется, что вылечить Смита удалось как раз с помощью "коктейля из антител", через 45 дней после приема которого тест показал отрицательный результат на коронавирус.

Ранее академик РАН Александр Чучалин заявил, что коронавирус может протекать в хронической форме. По его словам, есть больные, которые переносят COVID-19 уже во второй, а то и в третий раз, обычно это пациенты в постковидном периоде с хронической гипоксемией.

