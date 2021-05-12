Ученые определили главные симптомы, свойственные постковидному синдрому

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Ученые из Америки установили главные симптомы, свойственные постковидному синдрому. Уточняется, что ими оказались депрессия, тревога, расстройства настроения и повышенная утомляемость. Результаты исследования опубликованы в журнале Mayo Clinic Proceedings.

Стало известно, что чаще всего при постковидном синдроме пациенты жаловались на утомляемость. Так, около 80% столкнулись с проявлениями хронической усталости. Еще более половины (59%) столкнувшихся с "долгим COVID-19" имели проблемы неврологического характера.

Автор исследования, медицинский директор клиники Мэйо доктор Грег Ваничкачорн, отметил, что многим пациентам не нужна была госпитализация, при этом симптомы сохранялись, несмотря на нормальные анализы.

Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов подтвердил слова итальянского врача о том, что у многих пациентов после выздоровления от ковида выявляются различные симптомы. Среди последствий у российских пациентов Жемчугов отметил расстройства нервной системы и проблемы с давлением.