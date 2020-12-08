Врач рассказал о новых симптомах у пациентов, вылечившихся от коронавируса

15:21
Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов подтвердил слова итальянского врача о том, что у многих пациентов после выздоровления от ковида выявляются различные симптомы. Среди последствий у российских пациентов Жемчугов отметил расстройства нервной системы и проблемы с давлением.
Генсек итальянской Федерации врачей общей практики (Fimmg) Сильвестро Скотти в диалоге с РИА Новости заявил, что различные симптомы после выздоровления от коронавирусной инфекции испытывают порядка трети бывших пациентов. Их можно разделить на две группы.
К другой группе врач отнес бывших пациентов, перенесших коронавирус в более легкой форме. Но даже у них отмечаются постковидные симптомы, среди которых Сильвестро Скотти выделил слабость и психологические проблемы.
В России тоже есть пациенты, у которых наблюдаются последствия от COVID-19, рассказал Москве 24 доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов. "Конечно, есть. Понятно, что остается много повреждений, которые требуют реабилитации", – сообщил Жемчугов.
Среди ярко выраженных последствий врач отметил астеновегетативный синдром (расстройство нервной системы).
Жемчугов отметил, что по картине МРТ у таких пациентов видны повреждения как при рассеянном склерозе. Из-за повреждения центра в мозгу, который воспринимает информацию от нервов, у человека выпадают соответствующие функции (восприятие, обоняние), возникают слуховые галлюцинации.
Вторым серьезным последствием у пациентов, переболевших коронавирусом, врач отмечает проблемы с давлением.
При этом самым серьезным прямым следствием тяжелого течения болезни Жемчугов считает рубцы в легких. По словам врача, они ограничивают дыхательную активность и могут привести к инвалидности.
Жемчугов также отметил, что есть две основные причины, по которым у пациента могут быть последствия даже после избавления от вируса.
По мнению Жемчугова, даже после того, как человек переболел коронавирусом, необходимо наблюдаться у врача. "Рубцы, которые остаются на сосудах, в легких, в мозгу, почках, иногда даже в сердце, – это все требует очень длительного лечения после того, как у человека уже нет вируса", – добавил врач.
Ранее в итальянской Федерации врачей общей практики назвали основную угрозу для переболевших COVID-19 молодых людей.
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