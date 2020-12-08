Врач рассказал о новых симптомах у пациентов, вылечившихся от коронавируса

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Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов подтвердил слова итальянского врача о том, что у многих пациентов после выздоровления от ковида выявляются различные симптомы. Среди последствий у российских пациентов Жемчугов отметил расстройства нервной системы и проблемы с давлением.

Генсек итальянской Федерации врачей общей практики (Fimmg) Сильвестро Скотти в диалоге с РИА Новости заявил, что различные симптомы после выздоровления от коронавирусной инфекции испытывают порядка трети бывших пациентов. Их можно разделить на две группы.





Сильвестро Скотти генеральный секретарь итальянской Федерации врачей общей практики (Fimmg) Одни перенесли тяжелое поражение дыхательных органов и попали в больницу, где были подвергнуты серьезной терапии, вплоть до интубации. Им необходима амбулаторная реабилитация, восстановление респираторных функций.

К другой группе врач отнес бывших пациентов, перенесших коронавирус в более легкой форме. Но даже у них отмечаются постковидные симптомы, среди которых Сильвестро Скотти выделил слабость и психологические проблемы.

В России тоже есть пациенты, у которых наблюдаются последствия от COVID-19, рассказал Москве 24 доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов. "Конечно, есть. Понятно, что остается много повреждений, которые требуют реабилитации", – сообщил Жемчугов.

Среди ярко выраженных последствий врач отметил астеновегетативный синдром (расстройство нервной системы).





Владислав Жемчугов доктор медицинских наук, врач-иммунолог Это чаще всего связано со снабжением организма кислородом, с тем органом, который поврежден. Самые серьезные осложнения мы видим со стороны центральной нервной системы.

Жемчугов отметил, что по картине МРТ у таких пациентов видны повреждения как при рассеянном склерозе. Из-за повреждения центра в мозгу, который воспринимает информацию от нервов, у человека выпадают соответствующие функции (восприятие, обоняние), возникают слуховые галлюцинации.

Вторым серьезным последствием у пациентов, переболевших коронавирусом, врач отмечает проблемы с давлением.





Владислав Жемчугов доктор медицинских наук, врач-иммунолог Очень сильно скачет давление. Нейроциркуляторная дистония – это воспаление центра мозга, который отвечает за регуляцию давления, пульса, температуры. Все это скачет и мешает человеку жить.

При этом самым серьезным прямым следствием тяжелого течения болезни Жемчугов считает рубцы в легких. По словам врача, они ограничивают дыхательную активность и могут привести к инвалидности.

Жемчугов также отметил, что есть две основные причины, по которым у пациента могут быть последствия даже после избавления от вируса.





Владислав Жемчугов доктор медицинских наук, врач-иммунолог У кого-то есть предшествующий анамнез, который отягощает заболевание, вызывает осложнения. Кто-то не вовремя стал лечиться, или неправильное лечение происходит. Неделю или 10 дней человек ходит и ничего не делает, от этого тяжелое течение болезни в большинстве случаев.

По мнению Жемчугова, даже после того, как человек переболел коронавирусом, необходимо наблюдаться у врача. "Рубцы, которые остаются на сосудах, в легких, в мозгу, почках, иногда даже в сердце, – это все требует очень длительного лечения после того, как у человека уже нет вируса", – добавил врач.

Ранее в итальянской Федерации врачей общей практики назвали основную угрозу для переболевших COVID-19 молодых людей.