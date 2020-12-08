В Москве за сутки госпитализировали 1 705 пациентов с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице за сутки подтвердили 5 232 новых случая заражения коронавирусом, госпитализированы 1 705 человек, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

В столичных медицинских учреждениях на аппаратах ИВЛ находятся 515 человек.

"Среди новых выявленных случаев 41,4% – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32,7% – от 46 до 65 лет, 10,8% – от 66 до 79 лет. На людей старше 80 лет приходится 4,2% случаев, а на детей – 10,9%", – говорится в сообщении.

Врачи напоминают, что горожанам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями необходимо соблюдать домашний режим.

Ранее Сергей Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в столице сложной. Он отметил, что наблюдается рост по всем основным параметрам. Мэр также добавил, что московское здравоохранение продолжает стабильную работу.

В России за последние сутки выявили 26 097 новых случаев коронавируса в 85 регионах страны. В 5 090 (19,5%) из них заболевание протекало без клинических проявлений.