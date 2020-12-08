В России выявили 26 097 новых случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В России за последние сутки выявили 26 097 новых случаев коронавируса в 85 регионах страны, сообщает Оперштаб. В 5 090 (19,5%) из них заболевание протекало без клинических проявлений.
На Москву пришлось 5 232 случая, на Санкт-Петербург – 3 734, на Московскую область – 1 341, на Нижегородскую область – 482, на Республику Карелия – 472, на Архангельскую область – 398, на Свердловскую область – 382, на Воронежскую область – 379, на Ростовскую область – 368, на Вологодскую область – 367, на Красноярский край – 337, на Хабаровский край – 334, на Пермский край – 309, на Челябинскую область – 300, на Мурманскую область – 288.
Всего в России зарегистрировано 2 515 009 случаев (+1,0%) коронавирусной инфекции.
Наименьший темп прироста зафиксирован в Республике Алтай, Ненецком автономном округе – 0,4%, в Ханты-Мансийском автономном округе, Республике Дагестан – 0,6%, в Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Калмыкия, Магаданской области, Республике Тыва, Костромской, Оренбургской областях, Республике Марий Эл, Новосибирской области, Чукотском автономном округе – 0,7%.
За последние сутки подтверждено 562 летальных случая, за весь период по стране умерли 44 159 человек. За последние 24 часа вылечились от коронавируса 24 938 человек, всего по стране – 1 981 526.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что ограничительные меры из-за COVID-19 будут необходимы, пока не появится возможность влиять на ситуацию с помощью лекарств.
Он также сообщал, что правительство России продлило на январь выдачу бесплатных лекарственных препаратов пациентам с коронавирусом, которые лечатся амбулаторно.
В Москве за сутки от коронавируса вылечились 5 532 пациентов
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: