В России выявили 26 097 новых случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России за последние сутки выявили 26 097 новых случаев коронавируса в 85 регионах страны, сообщает Оперштаб. В 5 090 (19,5%) из них заболевание протекало без клинических проявлений.

На Москву пришлось 5 232 случая, на Санкт-Петербург – 3 734, на Московскую область – 1 341, на Нижегородскую область – 482, на Республику Карелия – 472, на Архангельскую область – 398, на Свердловскую область – 382, на Воронежскую область – 379, на Ростовскую область – 368, на Вологодскую область – 367, на Красноярский край – 337, на Хабаровский край – 334, на Пермский край – 309, на Челябинскую область – 300, на Мурманскую область – 288.

Всего в России зарегистрировано 2 515 009 случаев (+1,0%) коронавирусной инфекции.

Наименьший темп прироста зафиксирован в Республике Алтай, Ненецком автономном округе – 0,4%, в Ханты-Мансийском автономном округе, Республике Дагестан – 0,6%, в Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Калмыкия, Магаданской области, Республике Тыва, Костромской, Оренбургской областях, Республике Марий Эл, Новосибирской области, Чукотском автономном округе – 0,7%.

За последние сутки подтверждено 562 летальных случая, за весь период по стране умерли 44 159 человек. За последние 24 часа вылечились от коронавируса 24 938 человек, всего по стране – 1 981 526.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что ограничительные меры из-за COVID-19 будут необходимы, пока не появится возможность влиять на ситуацию с помощью лекарств.

Он также сообщал, что правительство России продлило на январь выдачу бесплатных лекарственных препаратов пациентам с коронавирусом, которые лечатся амбулаторно.