Собянин сообщил, что ситуация с коронавирусом в Москве остается сложной

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Сергей Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в столице сложной.

"Мы видим рост по всем основным параметрам продолжающейся эпидемии. Ситуация остается сложной", – отметил градоначальник во время Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Он также добавил, что при этом московское здравоохранение продолжает стабильную работу.

В столице за сутки подтвердили 7 279 новых случаев коронавируса. Госпитализированы с данным заболеванием 1 253 пациента. В столичных медицинских учреждениях на аппаратах ИВЛ находятся 468 человек.

Ранее в Москве началась работа кабинетов вакцинации от коронавируса. Пока процедура доступна только для учителей, врачей и сотрудников городских служб. Запись открыта на две недели вперед. В городе развернуты 70 площадок, где можно сделать прививку.