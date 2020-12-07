В Москве за сутки госпитализировали 1 253 пациента с коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В столице за сутки подтвердили 7 279 новых случаев заражения коронавирусом. Госпитализированы с данным заболеванием 1 253 пациента. Об этом сообщают в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

В столичных медицинских учреждениях на аппаратах ИВЛ находятся 468 человек.

"Среди новых выявленных случаев 40,4% приходятся на пациентов от 18 до 45 лет, 30,9% – от 46 до 65 лет, 11,3% – от 66 до 79 лет. На людей старше 80 лет приходится 4,4% случаев, а на детей – 13%", – говорится в сообщении.

Врачи напоминают, что горожанам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями необходимо соблюдать домашний режим.

В России за последние сутки выявили 28 142 новых случая коронавируса в 85 регионах страны. В 5 789 (20,6%) из них заболевание протекало без клинических проявлений.

Ранее в Москве началась работа кабинетов вакцинации от коронавируса. Пока процедура доступна только для учителей, врачей и сотрудников городских служб. Запись открыта на две недели вперед. В городе пока 70 площадок, где можно сделать прививку.