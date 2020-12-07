Мурашко назвал причину быстрого распространения COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко считает, что коронавирус является идеальным патогеном для развития пандемии. По его мнению, такие вирусы могут и в будущем создавать подобны ситуации.
"В этом году мы столкнулись с идеальным патогеном для пандемической ситуации", – сказал он во время форума "Медицина и качество".
Мурашко добавил, что активно распространять вирус пациентам позволяет умеренная тяжесть течения характерная для него. Он также характеризуется умеренной заразностью, из-за чего специалисты не могут быстро проводить эпидемиологическое расследование и локализовывать очаги.
Ранее министр отметил, что в стране необходимо рассмотреть вопрос об ограничениях в передвижении между субъектами и внутри них.
В России за последние сутки выявили 28 142 новых случая коронавируса в 85 регионах страны. В 5 789 (20,6%) из них заболевание протекало без клинических проявлений.
За последние сутки в России выявили 28 142 случая COVID-19
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