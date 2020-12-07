Девушка обнаружила у себя COVID-19 в прямом эфире

Фото: tiktok.com/mcfluflu

Жительница США обнаружила у себя симптомы коронавируса во время прямой трансляции в TikTok, сообщает сайт "Комсомольской правды".

19-летняя Мэрин Шорт тестировала кофе из Starbucks. Она добавила в свой напиток большое количество разных ингредиентов, включая ванильный и карамельный сиропы. Однако, пробуя свой заказ, американка не почувствовала вкуса напитка.

"У него нет вкуса", – заявила она, после чего осознала, о чем может свидетельствовать такое изменение в организме. "Почему я его не чувствую? У меня COVID?" – задалась девушка вопросом в эфире.

Ролик оказался вирусным и собрал более 700 тысяч лайков пользователей. Через некоторое время Мэрин опубликовала новое видео, в котором сообщила, что результаты ее теста на коронавирус оказались положительными.

Ранее врач-терапевт Елена Селькова сообщила, что потеря обоняния не всегда является свидетельством того, что человек заразился COVID-19. По ее словам, перестать различать запахи можно и при простуде из-за отека слизистой оболочки носа, а также при острой аллергии.

Специалист подчеркнула, что при коронавирусной инфекции обоняние теряется без заложенности носа. Потеря обоняния также может быть симптомом опухоли головного мозга, болезни Альцгеймера или возникать при болезни Паркинсона.

Специалисты назвали самый распространенный симптом коронавируса. По отчету Управления национальной статистики Великобритании, им является аносмия – потеря обоняния и вкуса. Отмечалось, что среди пациентов старше 35 лет от 20 до 40% из них страдали аносмией, 15–20% жаловались на высокую температуру, а кашель был зафиксирован у 13–18%

Кроме того, ученые из Национального института здоровья Соединенных Штатов заявили, что металлический привкус во рту может быть признаком заболевания коронавирусной инфекцией. Данный симптом отнесли к заражению на ранней стадии.

