Академик РАН заявил о существовании хронической формы COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Коронавирус может протекать в хронической форме. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на академика РАН Александра Чучалина.

"Есть ли те больные, которые дважды, трижды уже переносят эту болезнь? И я утвердительно должен сказать, что, к сожалению, да, есть такие больные. Ну это что, новая болезнь или продолжение той болезни, которая была? И я особое внимание обращаю на то, что это больные в постковидном периоде, больные с хронической гипоксемией", – сказал Чучалин.

Ранее ученые выявили у переболевших COVID-19 детей редкие неврологические патологии, которые тяжело распознать на ранних этапах.

По словам врача-невролога детской клиники "Медси" Оксаны Загиловой, нарушения возникают по причине того, что иммунная система атакует нервные клетки организма из-за недостаточного содержания кислорода в крови и нарушений кроветворения.

