Врачи предупредили о развитии инсульта у перенесших COVID-19 детей

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Ученые выявили у переболевших COVID-19 детей редкие неврологические патологии, которые тяжело распознать на ранних этапах, сообщает газета "Известия".

Научный журнал The Lancet опубликовал результаты исследования, в ходе которого у 38 детей зафиксировали неврологические отклонения. Четыре пациента умерли от патологий ЦНС, еще у четырех выявили тромбоишемическую болезнь. Один ребенок пережил инсульт с множественными кровоизлияниями в мозг.

По словам врача-невролога детской клиники "Медси" Оксаны Загиловой, нарушения возникают по причине того, что иммунная система атакует нервные клетки организма из-за недостаточного содержания кислорода в крови и нарушений кроветворения.

Эксперт подчеркнула, что это приводит к образованию тромбов, что может стать причиной инсульта или инфаркта.

В свою очередь, врач-инфекционист Елена Белова добавила, что поражения ЦНС также могут вызвать мультивоспалительные синдромы. Эксперт отметила, что при МРТ-исследовании могут выявляться признаки цереброваскулита, ишемические и геморрагические инсульты, а также очерченные очаги демиелинизации.

В начале апреля Федеральное медико-биологическое агентство зарегистрировало тест-систему для выявления любых обнаруженных в России штаммов коронавируса. Обнаружение вирусов определяется с помощью набора реагентов.

