Президент Аргентины высоко оценил вакцину "Спутник V"

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Президент Аргентины Альберто Фернандес, заболевший COVID-19, заявил, что легко перенес заболевание благодаря российскому препарату "Спутник V". Об этом сообщает РИА Новости.

"Я смог хорошо перенести (заболевание. – Прим. ред.) благодаря вакцине, что я получил", — сказал Фернандес.

3 апреля стало известно, что тест Фернандеса на коронавирусную инфекцию оказался положительным.

В январе сообщалось, что он сделал прививку первым компонентом российской вакцины против коронавируса "Спутник V".

В свою очередь, Центр Гамалеи, который является разработчиком вакцины от коронавируса, заверил Фернандеса, что вакцинация предохранит его от серьезных форм заболевания.

