Тест на COVID-19 первой леди Аргентины показал отрицательный результат

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Результат теста на коронавирус первой леди Аргентины Фабиолы Яньес оказался отрицательным. Она сделала его вслед за президентом страны Альберто Фернандесом. Об этом сообщает портал Infobae.

До этого Фернандес заявил, что его тест на антиген COVID-19 оказался положительным.

"Я хотел сказать вам, что сегодня после того, как у меня поднялась температура до 37,3 и была небольшая головная боль, я сделал тест на антиген, который оказался положительным", – написал он в Twitter.

В январе сообщалось, что он сделал прививку первым компонентом российской вакцины против коронавируса "Спутник V".

В свою очередь, Центр Гамалеи, который является разработчиком вакцины от коронавируса, заверил Фернандеса, что вакцинация предохранит его от серьезных форм заболевания.