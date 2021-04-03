Президент Аргентины сообщил о первом положительном тесте на антиген COVID-19

10:17
Фото: ТАСС/EPA/Juan Ignacio Roncoroni
Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что его тест на антиген COVID-19 оказался положительным.
"Я хотел сказать вам, что сегодня после того, как у меня поднялась температура до 37,3 и была небольшая головная боль, я сделал тест на антиген, который оказался положительным", – написал он в Twitter.
Он добавил, что пандемия еще не закончилась и призвал граждан быть очень внимательными.
Фернандес отметил, что ожидает подтверждения ПЦР-теста.
В январе сообщалось, что он сделал прививку первым компонентом российской вакцины против коронавируса "Спутник V".
В свою очередь, Центр Гамалеи, который является разработчиком вакцины от коронавируса, заверил Фернандеса, что вакцинация предохранит его от серьезных форм заболевания.
"Нам грустно это слышать. "Спутник V" на 91,6% эффективен против заражения и на 100% эффективен против тяжелых случаев. Если инфекция действительно подтверждена и происходит, вакцинация обеспечивает быстрое выздоровление без серьезных симптомов. Желаем скорейшего выздоровления!" – говорится в ответе института на пост Фернандеса в Twitter.
Ранее сообщалось, что российская вакцина эффективна против всех известных штаммов коронавируса, отметив, что такой эффект достигается благодаря двухфазной системе с двумя различными уколами. По его словам, это делает российский препарат одним из лучших в мире.
Масштабная вакцинация от коронавируса стартовала в России 18 января.
В основном россиян прививают первой зарегистрированной в мире вакциной "Спутник V", разработанной в Центре имени Гамалеи Минздрава России. Также в России зарегистрированы вакцины "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" и "КовиВак" Центра имени Чумакова РАН.
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