Панама одобрила применение "Спутника V"

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Власти Панамы разрешили экстренное применение в стране российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщила представитель Минздрава республики Эльвиа Лау, пишет ТАСС.

"Мы выдали разрешение на экстренное использование этой вакцины", – подтвердила Лау.

Она отметила, что "Спутник V" соответствует всем требованиям, которые действуют в стране. В свою очередь, производитель препарата Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подтвердил регистрацию вакцины в Панаме.

"РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Республике Панама", – сообщили в пресс-службе.

Ранее Германия попросила Еврокомиссию произвести закупку "Спутника V" на общеевропейском уровне. Процесс подготовки покупки вакцины может начаться в ближайшее время.

Применение препарата уже одобрено в Аргентине, Боливии, Венесуэле, Парагвае, Мексике, Никарагуа, Сент-Винсенте и Гренадинах, Алжире, Республике Гвинея, Габоне, Палестине, ОАЭ, Бахрейне, Иране, Тунисе, Ливане, Мьянме, Пакистане. В список также входят Венгрия, Сербия, Республика Сербская (энтитет Боснии и Герцеговины), Черногория, Сан-Марино, Узбекистан, Монголия, Казахстан, Туркмения, Армения, Белоруссия и ряде других стран.

Первая в мире вакцина "Спутник V" от COVID-19 была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе прошлого года.