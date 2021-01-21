Президент Аргентины привился вакциной "Спутник V"

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Президент Аргентины Альберто Фернандес привился первым компонентом российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом он сообщил в своем аккаунте в Twitter.

"Сегодня я получил вакцину "Спутник V". Я благодарю Центр Гамалеи за его научную работу", – отметил Фернандес.

Он также поблагодарил аргентинский медицинский персонал за их огромную самоотдачу. Президент Аргентины подтвердил безопасность и эффективность вакцины, а также сообщил, что она способствует укреплению иммунитета.

Ранее вакцину "Спутник V" зарегистрировали в Объединенных Арабских Эмиратах. Препарат зарегистрировали в рамках ускоренной процедуры на основании результатов фазы III клинических исследований в России, в которых участвовали более 33 тысяч человек.

Также "Спутник V" зарегистрировали в Венгрии. Она стала первым государством ЕС, которая намерена использовать российский препарат.