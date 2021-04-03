Повторный тест президента Аргентины подтвердил его заражение COVID-19

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Президент Аргентины Альберто Фернандес сделал повторный тест на коронавирус и он показал положительный результат. Об этом рассказали в администрация главы государства.

"Диагноз "заражение COVID-19" был подтвержден после получения положительного результата ПЦР-теста", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что результат теста на коронавирус первой леди Аргентины Фабиолы Яньес оказался отрицательным.

До этого президент Фернандес заявлял, что его тест на антиген COVID-19 оказался положительным.

"Я хотел сказать вам, что сегодня после того, как у меня поднялась температура до 37,3 и была небольшая головная боль, я сделал тест на антиген, который оказался положительным", – написал он в Twitter.

В январе сообщалось, что он сделал прививку первым компонентом российской вакцины против коронавируса "Спутник V".