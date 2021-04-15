Загадочная болезнь у собак оказалась кишечным коронавирусом

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Вспышка кишечной инфекции у собак, зафиксированная в Великобритании в период первой волны COVID-19, оказалась вызвана коронавирусом CeCoV. Об этом сообщает РИА Новости.

В конце 2019 года британские ветеринары начали сообщать о участившихся случаях кишечного расстройства у собак, которые сопровождались обильной рвотой.

Собрав более тысячи анкет, исследователи Ливерпульского университета смогли выяснить, что вспышка неизвестного заболевания длилась до марта 2020 года.

На основе этих данных и получении 95 клинических образцов ученые определили, что болезнь оказалась вызвана кишечным коронавирусом собак CeCoV, не имеющим отношения к человеческому коронавирусу SARS-CoV-2.

Для исключения сторонних факторов – диеты или побочных эффектов вакцинации – специалисты намеренно проанализировали специальные электронные медкарты собак, которые предназначены для более тщательного наблюдения за здоровьем питомцев.

Использование таких карт авторы считают прорывом в системе наблюдения за животными. Это позволяет отслеживать состояние здоровья хозяев, а также сравнивать жизненные показатели заболевших собак с контрольной группой здоровых животных.

"Это замечательное достижение, и мы надеемся, что оно поможет лучше понять здоровье домашних животных. Мы представляем доказательства эффективности системы, которая обеспечила выявление и быстрое реагирование на вспышку", – заключила одна из участников исследования Шарлотта Эпплтон из Центра информатики здравоохранения Ланкастерского университета.

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