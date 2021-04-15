Кошку назначили главой полицейского управления в Японии

Фото: скриншот телеканала NHK

Полицейское управление японского города Тояма на день возглавила кошка, сообщает NHK. Питомца по кличке Коко таким образом отблагодарили за спасение жизни человека.

Прошлым летом местная жительница заметила, как кошка безотрывно смотрит в сторону городского оросительного канала. Оказалось, что животное наблюдает за лежащим без сознания пожилым мужчиной. На место происшествия прибыли спасатели, которые привели человека в чувство.

Во время награждения Коко одели в полицейскую форму с фуражкой. Она поставила лапой печать на присяге, "пообещав и далее быть бдительной во время прогулок". Также кошка приняла участие в уроке по безопасности дорожного движения в одной из начальных школ Тоямы.

Ранее служебная собака помогла полицейским в Ханты-Мансийске раскрыть кражу шашлыков. Неизвестные украли у местного предпринимателя 10 килограммов куриного мяса и два шампура. К месту ограбления выехала следственно-оперативная группа и кинолог с собакой. Животное взяло след злоумышленника и довело полицейских до гаражного кооператива с подозреваемым.

До этого полицейские при помощи служебной собаки задержали злоумышленника, который пытался надругаться над 15-летней девочкой в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга.

В правоохранительные органы обратилась жительница Ломоносова, заявившая о пропаже дочери. Полицейские начали искать девочку. След ребенка по запаху одежды взяла служебная собака по кличке Волк Меркурий.

Пес привел полицейских к заброшенному дому и точно указал подъезд, где мог находиться разыскиваемый человек. Злоумышленника обнаружили в момент, когда он собирался изнасиловать девочку.