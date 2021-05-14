Собянин заявил, что 99% вакцинировавшихся от COVID-19 не болеют повторно

20:53
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Сергей Собянин заявил, что 99% вакцинировавшихся от коронавирусной инфекции не болеют повторно. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 1".
"Все (вакцинированные. – Прим. ред.) чувствуют себя хорошо, 99% не болеют после вакцины", – уточнил градоначальник.
Он также добавил, что с момента прохождения им вакцинации прошел почти год и титр антител продолжает держаться.
"У меня у самого скоро почти год будет, как получил прививку. Должен сказать, что до сих пор титры держатся, все нормально", – отметил Собянин.
Ранее глава города заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве остается стабильной. По его словам, есть рост числа новых случаев, но он не критический.
"Ситуация в целом стабильная, мы видим небольшой рост, но он не является критическим, как я уже говорил. Но все равно сам уровень заболевания достаточно большой", – сообщил мэр Москвы.
Собянин также пригласил жителей столицы приходить в пункты вакцинации, уточнив, что они работают в поликлиниках, торговых центрах и парках. Прививку от COVID-19 можно сделать в любое удобное время.
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