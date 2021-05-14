Эксперт рассказал, как не нарваться на мошенников при вакцинации от коронавируса

Мошенники, предлагающие сделать прививку от коронавируса на дому, начали приходить в квартиры москвичей. Злоумышленники представляются сотрудниками соцслужб, при этом медицинского халата и других приспособлений для проведения вакцинации они не имеют. Больше всего жалоб на таких незваных гостей поступило от горожан в майские праздники. Рассказываем, как распознать аферистов и где можно сделать настоящую прививку от коронавируса.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Волк в овечьей шкуре

Пенсионерка из Москвы Ирина рассказала, что в майские праздники ей в дверь позвонила женщина. Она представилась сотрудницей социальной службы и предложила привить женщину от коронавируса прямо в квартире. При этом гостья не была одета в халат или медицинский костюм. Москвичка ответила, что не стоит на учете в департаменте труда и соцзащиты.

"Я ответила, что переболела и у меня есть антитела, поэтому прививка мне не нужна", – уточнила пенсионерка.

О похожем случае сообщила дочь еще одной пожилой жительницы столицы. К ее маме 1 мая также пришли неизвестные под видом работников соцзащиты. Заранее о визите и желании сделать прививку никто не спрашивал и не предупреждал, поэтому бдительная женщина не открыла дверь самозванцам.

В Москве с 13 апреля прививку на дому могут сделать маломобильные граждане. Для этого медицинская бригада заранее согласовывает с ними точную дату и время. Сообщить о визите должен и соцработник, который будет присутствовать на месте во время вакцинации.

Каждая бригада оснащена средствами индивидуальной защиты (СИЗ) и специальным термоконтейнером для вакцины, сохраняющим определенную температуру внутри. Процедура является бесплатной и не требует каких-либо денежных переводов.

Жители столицы могут пройти вакцинацию на базе городских поликлиник. Также можно привиться без записи в популярных общественных местах, где работают выездные бригады медиков: в крупных торговых центрах и павильонах "Здоровая Москва" , открытых для посетителей в городских парках и зонах отдыха. С графиком их работы можно ознакомиться на портале mos.ru. Кроме того, москвичи старше 60 лет, имеющие московский полис ОМС и сделавшие первую прививку от коронавируса, могут получить подарочную карту номиналом тысячу баллов (рублей) либо промокод на аналогичную сумму. Всего вакцинацию прошли около 1,3 миллиона москвичей.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Как опознать мошенника?

Член комиссии Мосгордумы по здравоохранению Людмила Стебенкова рассказала Москве 24, что о любом визите соцработников или медиков людей должны предупреждать заранее, особенно это касается маломобильных граждан.

"Если это маломобильные граждане, то у них у всех есть прикрепленные соцработники. Эти соцработники их поставят в известность, либо оповестит сам центр социальной защиты. Они должны доверять только тем людям, с которыми постоянно общаются", – пояснила депутат.





Людмила Стебенкова член комиссии Мосгордумы по здравоохранению Если к вам заявляются просто так, без предупреждения, то это точно мошенники.

По ее словам, обо всех изменениях и нововведениях можно узнать от городского департамента здравоохранения.

Юрист Центра медицинского права Андрей Карпенко также подчеркнул, что непрошеным гостям не стоит открывать дверь. По его словам, злоумышленниками могут оказаться даже люди во врачебных халатах и с необходимыми документами.

"Если совершается какой-то неожиданный визит, то нужно спрашивать, от какого учреждения пришли, и звонить в это учреждение. Там нужно уточнить, действительно ли есть люди, которые ходят по квартирам и предлагают те или иные услуги, связанные с социальной поддержкой", – объяснил собеседник Москвы 24.





Андрей Карпенко юрист Центра медицинского права Имеет смысл выписать куда-нибудь основные телефоны соцподдержки и поликлиники в вашем районе, на которые можно дозвониться, чтобы контакт был всегда под рукой. Не нужно стесняться лишний раз проверить информацию. После звонка в 99 случаях из 100 в дверном глазке уже никого не будет.

Кроме того, эксперт напомнил, что существуют и другие схемы мошенничества, связанные с коронавирусной инфекцией. Например, злоумышленники могут предлагать поддельные тесты на наличие антител. Также не редкими бывают ситуации с продажей "чудо-таблеток" от болезни, заключил Карпенко.