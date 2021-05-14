Около 1,3 млн москвичей сделали прививку от COVID-19 – Собянин

14:39
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Сергей Собянин заявил, что уже около 1,3 миллиона жителей столицы прошли вакцинацию от коронавируса. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 1".
Мэр отметил, что, несмотря на небольшой рост показателей заболеваемости, ситуация в столице остается стабильной.
"Ситуация в целом стабильная. Мы видим небольшой рост, но он не является критическим. Но сам уровень заболевания достаточно большой", – уточнил Собянин.
Он также пригласил москвичей в пункты вакцинации. Градоначальник отметил, что такие пункты работают как в поликлиниках, так и в крупных торговых центрах и 40 парках.
"Привиться можно в любом месте в любое время. Надо беречь свое здоровье", – заключил мэр.
Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что ситуация с коронавирусом в столице остается напряженной. Она отметила, что пока точно неизвестно, когда пандемия пойдет на спад.
В связи с этим пока остаются возможными как повышения, так и понижения показателей заболеваемости.
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