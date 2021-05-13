Биолог объяснила, когда пандемия COVID-19 пойдет на спад

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Россиянам объяснили, когда заболеваемость коронавирусной инфекцией начнет снижаться. Об этом рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова в беседе с РИА Новости.

Специалист обратила внимание, что в США заболеваемость COVID-19 начала снижаться из-за большого количества прошедших вакцинацию граждан. В данный момент препарат от коронавируса там получили свыше 50% населения страны.

"Я оптимист, и думаю, что 30% вакцинированных – это такой порог, когда заболеваемость начинает идти на спад", – отметила Баранова.

Эксперт разъяснила, что по пессимистичному прогнозу для снижения заболеваемости необходимо вакцинировать 50–70% населения страны.

Также Баранова предположила, что уровень заболеваемости COVID-19 в России в ближайшие два месяца будет зависеть от погоды.

"Сейчас по всему миру постоянно находят разные штаммы коронавируса, и многие из них настолько же неприятны, как "бразильский" или "британский". "Индийский" штамм беспокоит. Эти штаммы уже есть в России. Они между собой конкурируют, и какой из них в какой местности победит, пока неясно. Я думаю, что в ближайшие месяц-два в России все определит погода", – пояснила специалист.

По последним данным, полностью вакцинацию прошли порядка 10 миллионов россиян. Об этом сообщал премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время выступления с отчетом в Госдуме.

"При таких показателях пока рано говорить о снижении заболеваемости благодаря вакцинам", – выразила мнение Баранова.

Ранее сообщалось, что генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус получил прививку от коронавируса. Он призвал всех последовать его примеру.