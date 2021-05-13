Биолог объяснила, когда пандемия COVID-19 пойдет на спад

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Россиянам объяснили, когда заболеваемость коронавирусной инфекцией начнет снижаться. Об этом рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова в беседе с РИА Новости.
Специалист обратила внимание, что в США заболеваемость COVID-19 начала снижаться из-за большого количества прошедших вакцинацию граждан. В данный момент препарат от коронавируса там получили свыше 50% населения страны.
"Я оптимист, и думаю, что 30% вакцинированных – это такой порог, когда заболеваемость начинает идти на спад", – отметила Баранова.
Эксперт разъяснила, что по пессимистичному прогнозу для снижения заболеваемости необходимо вакцинировать 50–70% населения страны.
Также Баранова предположила, что уровень заболеваемости COVID-19 в России в ближайшие два месяца будет зависеть от погоды.
"Сейчас по всему миру постоянно находят разные штаммы коронавируса, и многие из них настолько же неприятны, как "бразильский" или "британский". "Индийский" штамм беспокоит. Эти штаммы уже есть в России. Они между собой конкурируют, и какой из них в какой местности победит, пока неясно. Я думаю, что в ближайшие месяц-два в России все определит погода", – пояснила специалист.
По последним данным, полностью вакцинацию прошли порядка 10 миллионов россиян. Об этом сообщал премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время выступления с отчетом в Госдуме.
"При таких показателях пока рано говорить о снижении заболеваемости благодаря вакцинам", – выразила мнение Баранова.
Ранее сообщалось, что генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус получил прививку от коронавируса. Он призвал всех последовать его примеру.
Более 10 млн россиян завершили вакцинацию от коронавируса
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