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Москва 24

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Общество

12:48

Ситуация с коронавирусом в Москве остается напряженной – Ракова

общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анна Ракова заявила, что ситуация с коронавирусом в столице остается напряженной. Об этом сообщает ТАСС.

"Конечно, коронавирус никуда не исчез. Ситуация с коронавирусом в городе остается достаточно напряженной. Цифры заболеваемости нас не радуют", – пояснила она.

Ракова отметила, что пока точно неизвестно, когда пандемия пойдет на спад. В связи с этим остаются возможными как повышения, так и понижения показателей заболеваемости.

Ранее биолог объяснила, когда пандемия COVID-19 пойдет на спад. Специалист обратила внимание, что в США заболеваемость COVID-19 начала снижаться из-за большого количества прошедших вакцинацию граждан.

В данный момент препарат от коронавируса там получили свыше 50% населения страны.

Эксперт разъяснила, что по пессимистичному прогнозу для снижения заболеваемости необходимо вакцинировать 50–70% населения страны.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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