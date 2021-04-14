Столичные соцработники помогут вакцинирующимся на дому избежать мошенников

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Жителей Москвы, которые собираются делать прививку от коронавируса на дому, предупредили, что процедуру будут сопровождать соцработники. Об этом сообщает ТАСС.
"Дата вакцинации обговаривается с получателем социальных услуг заранее. Таким образом, о дне посещения прививочной бригады житель узнает от своего социального работника, который также будет присутствовать на месте во время вакцинации", – рассказали в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.
В ведомстве также подчеркнули, что процедура является бесплатной и не требует денежных переводов куда-либо. Любое упоминание о деньгах должно насторожить получателя услуги.
Вакцинация маломобильных жителей Москвы на дому стартовала накануне, 13 апреля. Для проведения процедуры сформированы 66 бригад из врачей и медсестер.
Для получения прививки на дому маломобильным гражданам не требуется подавать заявление, информацию передадут органы социальной защиты населения. Всего процедура может потребоваться 120 тысячам жителей Москвы.
В Москве начали вакцинацию маломобильных горожан от COVID-19 на дому
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