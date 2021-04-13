Еще две выездные бригады вакцинации от COVID-19 заработают в столице

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В столице начнут работу еще две выездные бригады вакцинации от COVID-19. С 14 апреля сделать прививку можно будет в торговом центре "ВТБ Арена Плаза" в САО и на фуд-корте "Подсолнухи" в ВАО, сообщает пресс-служба комплекса социального развития Москвы.

"Сделать прививку от COVID-19 там смогут все желающие старше 18 лет. Вакцинация будет проводиться в рамках живой очереди. С собой необходимо иметь только паспорт и при наличии полис ОМС", – говорится в сообщении.

График работы выездных бригад можно посмотреть на сайте mos.ru.

Также сделать прививку против коронавируса можно в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник. Они работают ежедневно с 08:00 до 20:00. Вакцинацию проводят и в частных клиниках.

Ранее сообщалось, что в Москве открылись еще 2 мобильных пункта вакцинации от коронавируса. Сделать прививку теперь можно в торговых центрах "Эльбрус" и "Парк-хаус". Они расположены в Южном и Северо-Восточном административных округах. Выездные бригады состоят из сотрудников городских поликлиник.

