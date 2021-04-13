В Москве началась вакцинация от COVID-19 маломобильных жителей на дому

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве началась вакцинация от коронавируса на дому для жителей, состоящих на надомном обслуживании. Как сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального обслуживания Анастасия Ракова, выездная бригада врачей будет приезжать в заранее оговоренное время и делать прививку дома у пациента.
"С сегодняшнего дня экспериментально мы начинаем вакцинацию жителей на дому. В первую очередь это коснется тех людей, которые получают социальное обслуживание на дому и испытывают трудности в самостоятельном передвижении. Таких жителей в Москве порядка 120 тысяч", – уточнила представитель мэрии.
Все названные горожане являются подопечными социальных работников, которые заранее завершили надомный обход и предупредили о возможности вакцинации.
Для работы с маломобильными пациентами сформированы 66 медицинских бригад из врачей и медицинских сестер. Специалисты оснащены средствами защиты и специальным оборудованием, которое позволяет транспортировать вакцину от COVID-19 без нарушений.
Уточняется, что дополнительное заявление для получения надомной прививки не потребуется. Необходимую информацию в поликлиники передадут органы социальной защиты населения.
Ранее сообщалось, что выездные бригады для вакцинирования также начнут работать в ТиНАО. Прививочные бригады будут принимать граждан в местных медицинских учреждениях амбулаторного звена с 14 апреля.
Вакцинацию от коронавируса могут включить в национальный календарь прививок
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