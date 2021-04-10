Мурашко призвал прививаться от COVID-19 из-за большого количества возможных осложнений

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что коронавирус в 2 раза больше имеет осложнений по сравнению с сезонным гриппом. В связи с этим, считает глава ведомства, россиянам необходимо прививаться от COVID-19.

"Последние публикации научные говорят о том, что новая коронавирусная инфекция имеет практически в два раза больше осложнений по сравнению с сезонным гриппом и другими острыми респираторными заболеваниями – неврологического плана, и в том числе раздела психиатрии", – сказал Мурашко.

По его словам, вакцинация позволит избежать данных проблем. Мурашко добавил, что все зарегистрированные в России вакцины являются эффективными и безопасными.

Ранее Мурашко сообщил, что еще одну вакцину от инфекции разрабатывают специалисты НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава РФ. Первые результаты работы могут быть представлены уже в ближайшее время.

А заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная отметила, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в России при ускорении темпов вакцинации и соблюдении мер профилактики сохранится на нынешнем уровне или снизится до конца весны.

По ее словам, колебания ежесуточного количества заболевших возможны как в ту, так и в другую сторону.

