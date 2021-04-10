Мурашко сообщил о разработке еще одной вакцины от коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Еще одну вакцину от коронавируса разрабатывают специалисты НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава РФ. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Первые результаты работы могут быть представлены уже в ближайшее время.
"Учреждение имеет высокий научный потенциал, в нем существуют как научная, так и научно-производственная площадки, занимающиеся диагностиками. Сегодня разрабатывается на площадке этого института еще одна вакцина против новой коронавирусной инфекции. Мы ожидаем первых предварительных результатов в ближайшее время", – цитирует ТАСС министра.
На данный момент в РФ зарегистрированы три вакцины – "Спутник V" (Центр имени Гамалеи), "ЭпиВакКорона" (центр "Вектор"), а также "КовиВак" (Центр имени Чумакова РАН).
Российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" зарегистрировали уже 60 стран.
Применение препарата одобрено в Аргентине, Боливии, Венесуэле, Парагвае, Мексике, Никарагуа, Сент-Винсенте и Гренадинах, Алжире, Республике Гвинея, Габоне, Палестине, ОАЭ, Бахрейне, Иране, Тунисе, Ливане, Мьянме, Пакистане. В список также входят Венгрия, Сербия, Республика Сербская (энтитет Боснии и Герцеговины), Черногория, Сан-Марино, Узбекистан, Монголия, Казахстан, Туркмения, Армения, Белоруссия и ряд других стран.
Для вакцинации населения с 29 марта препарат "ЭпиВакКорона" начал поступать в регионы РФ. Уточнялось, что данный препарат эффективен против "британской" и "южноафриканской" мутаций коронавируса. После прививки этим препаратом в 94% случаев образуются антитела.
Производство третьей российской вакцины от коронавируса "КовиВак" официально началось на площадке Центра имени Чумакова 25 марта.
Специалист рассказал, что отечественные вакцины от COVID-19 различаются принципом действия
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