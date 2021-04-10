Мурашко сообщил о разработке еще одной вакцины от коронавируса

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Еще одну вакцину от коронавируса разрабатывают специалисты НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава РФ. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Первые результаты работы могут быть представлены уже в ближайшее время.

"Учреждение имеет высокий научный потенциал, в нем существуют как научная, так и научно-производственная площадки, занимающиеся диагностиками. Сегодня разрабатывается на площадке этого института еще одна вакцина против новой коронавирусной инфекции. Мы ожидаем первых предварительных результатов в ближайшее время", – цитирует ТАСС министра.

На данный момент в РФ зарегистрированы три вакцины – "Спутник V" (Центр имени Гамалеи), "ЭпиВакКорона" (центр "Вектор"), а также "КовиВак" (Центр имени Чумакова РАН).

Российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" зарегистрировали уже 60 стран.

Применение препарата одобрено в Аргентине, Боливии, Венесуэле, Парагвае, Мексике, Никарагуа, Сент-Винсенте и Гренадинах, Алжире, Республике Гвинея, Габоне, Палестине, ОАЭ, Бахрейне, Иране, Тунисе, Ливане, Мьянме, Пакистане. В список также входят Венгрия, Сербия, Республика Сербская (энтитет Боснии и Герцеговины), Черногория, Сан-Марино, Узбекистан, Монголия, Казахстан, Туркмения, Армения, Белоруссия и ряд других стран.

Для вакцинации населения с 29 марта препарат "ЭпиВакКорона" начал поступать в регионы РФ. Уточнялось, что данный препарат эффективен против "британской" и "южноафриканской" мутаций коронавируса. После прививки этим препаратом в 94% случаев образуются антитела.

Производство третьей российской вакцины от коронавируса "КовиВак" официально началось на площадке Центра имени Чумакова 25 марта.

