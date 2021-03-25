Производство третьей вакцины от COVID-19 официально началось в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Производство третьей российской вакцины от коронавируса "КовиВак" официально началось на площадке Центра имени Чумакова. Об этом сообщили в пресс-службе министерства науки и высшего образования РФ.

Старт производству дал глава Минобрнауки Валерий Фальков. Он запустил упаковку первой партии ампул препарата с маркировкой 0001. В ближайшие дни вакцина появится в регионах, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в основу "КовиВака" лег образец коронавируса, взятый у одного из пациентов столичной больницы в Коммунарке. Регистрация препарата прошла в феврале 2021 года.

Ожидается, что стартовые объемы вакцины выйдут в гражданский оборот до конца марта этого года, также до конца 2021 года может быть произведено не менее 10 миллионов доз.

