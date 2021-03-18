ВОЗ проводит последовательную экспертизу российской вакцины "Спутник V"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проводит последовательную экспертизу вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.
Он отметил, что важно увеличить портфель вакцин от инфекции.
"Мы продолжаем тесно работать с РФ над внесением в экстренный список вакцину "Спутник V". Вы знаете, что РФ подала данные как в ВОЗ, так и в Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) для того, что мы называем последовательной экспертизой", – цитирует представителя ВОЗ РИА Новости.
По словам Клюге, необходимо ускорить предоставление всего пакета данных. Тогда можно ждать дату одобрения препарата.
Ранее сообщалось, что европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало последовательную экспертизу российской вакцины от коронавируса "Спутник V" 4 марта.
Применение препарата уже одобрено в Аргентине, Боливии, Венесуэле, Парагвае, Мексике, Никарагуа, Сент-Винсенте и Гренадинах, Алжире, Республике Гвинея, Габоне, Палестине, ОАЭ, Бахрейне, Иране, Тунисе, Ливане, Мьянме, Пакистане. В список также входят Сербия, Республика Сербская (энтитет Боснии и Герцеговины), Черногория, Венгрия, Сан-Марино, Монголия, Казахстан, Узбекистан, Туркмения, Армения, Белоруссия и ряд других стран.
Первая в мире вакцина "Спутник V" от коронавируса была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе прошлого года.
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