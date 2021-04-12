В кабмине одобрили включение прививки от COVID-19 в перечень профилактических

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Комиссия кабмина по законопроектной деятельности одобрила законопроект о внесении прививки против коронавируса в перечень профилактических. Об этом рассказал первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.
"Предлагается дополнить утвержденный перечень профилактических прививок прививкой против коронавирусной инфекции. Думаю, что это очень важное решение и законопроект быстро поступит в Государственную думу для скорейшего рассмотрения", – приводит его слова ТАСС.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко допустил, что привитым от коронавируса в дальнейшем потребуется ревакцинация. Данный процесс будет зависеть от формирования популяционного иммунитета, заявил министр.
По словам гендиректора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, все желающие россияне смогут привиться "Спутником V" до июня. Это смогут обеспечить имеющиеся производственные мощности.
Вакцинацию от COVID-19 внесли в календарь профилактических прививок
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