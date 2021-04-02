Глава РФПИ заявил, что все желающие россияне смогут привиться "Спутником V" до июня

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Все желающие жители России смогут привиться вакциной от коронавируса "Спутник V" уже до июня, это смогут обеспечить имеющиеся производственные мощности, заявил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы активно реализуем программу, безусловно, с фокусом на вакцинации россиян, но также поставляя часть из произведенной за рубежом вакцины на внешние рынки. По нашим оценкам, мы считаем, что Россия не только сейчас является одним из лидеров по вакцинации в мире, но до июня можно провакцинировать фактически всех желающих граждан РФ за счет тех производственных возможностей, которые есть в России и за рубежом", – сказал Дмитриев на встрече с Владимиром Путиным.

Ранее Дмитриев сообщил, что российская вакцина эффективна против всех известных штаммов коронавируса, отметив, что такой эффект достигается благодаря двухфазной системе с двумя различными уколами. По его словам, это делает российский препарат одним из лучших в мире.

Массовая вакцинация от коронавируса стартовала в России 18 января.

В основном россиян прививают первой зарегистрированной в мире вакциной "Спутник V", разработанной в Центре имени Гамалеи Минздрава России. Также в России зарегистрированы вакцины "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" и "КовиВак" Центра имени Чумакова РАН.