Голикова сообщила о резком росте числа желающих привиться от COVID-19 россиян

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
В России резко увеличилось число граждан, желающих пройти вакцинацию от коронавируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
"Количество желающих граждан пройти вакцинацию резко увеличилось", – сказала она в эфире канала "Россия 1".
Голикова призвала россиян сделать прививку перед наступлением весенне-летнего сезона, чтобы обеспечить здоровье себе и своим семьям.
"Это нестрашно, это безболезненно", – отметила вице-премьер.
Ранее гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что все желающие россияне смогут привиться "Спутником V" до июня. Это смогут обеспечить имеющиеся производственные мощности.
Массовая вакцинация от коронавируса стартовала в России 18 января.
Большинство россиян прививают вакциной "Спутник V", разработанной в Центре имени Гамалеи Минздрава России. Также в России зарегистрированы вакцины "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" и "КовиВак" Центра имени Чумакова РАН.
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