Роскачество предупредило о мошенниках, предлагающих тесты на антитела к COVID-19

Фото: ТАСС/Елена Афонина
В интернете участились случаи мошенничества, связанные с COVID-19. В Сети начали продавать поддельные тесты на наличие антител к коронавирусу, сообщается на сайте Роскачества.
"Новое мошенничество, обнаруженное специалистами Центра цифровой экспертизы, касается фишинговых онлайн-магазинов, якобы продающих тесты на антитела к COVID-19 и другие медицинские товары, а также попутно и электронику", – говорится в сообщении организации.
Как уточняется, злоумышленники пытаются продать на страницах фейковых онлайн-магазинов тесты на антитела. При попытке купить такой тест деньги попадают на карту злоумышленника, которого нельзя вычислить из-за того, что на сайте указываются адреса и реквизиты несуществующих компаний.
"Главный стоп-фактор – перевод по реквизитам частного лица или на электронный кошелек. Если интернет-магазин предлагает такой вариант оплаты, лучше ничего на нем не покупать и найти другой сайт", – говорится в сообщении.
Специалисты попросили обратить внимание на скидки, сомнительное доменное имя с подменой схожих букв, предложение перейти на сайт по ссылке из электронного письма, а также большое количество похожих по содержанию положительных отзывов о магазине. Как отмечается, все это может говорить о мошенниках.
Кроме того, в Сети начали размещать объявления, в которых предлагают купить зарубежные вакцины от коронавирусной инфекции. Как предупреждали в Роскачестве, подобная информация является фейком. Специалисты организации напомнили, что зарубежные вакцины в РФ не поставляются и все предложения об их продаже не соответствуют действительности. По информации Роскачества, люди могут потерять деньги, поверив подобным объявлениям.
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