Мошенники стали предлагать москвичам привиться от COVID-19 на дому

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Мошенники начали ходить по квартирам москвичей, притворяясь работниками социальной защиты и предлагая сделать прививку от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.
Одна из очевидцев рассказала, как в период длинных майских праздников к ней пришла девушка, которая представилась сотрудницей соцзащиты и предложила пройти вакцинацию прямо на месте. При этом медицинского халата на гостье не было.
Женщина пояснила, что является пенсионеркой, но не стоит на учете в департаменте труда и соцзащиты.
"Я ответила, что переболела и у меня есть антитела, поэтому прививка мне не нужна", – уточнила она.
С похожей ситуацией столкнулась и другая женщина, к матери которой 1 мая пришли якобы сотрудники соцзащиты и предложили сделать прививку.
"Заранее о визите и желании сделать прививку никто не спрашивал и не предупреждал, поэтому им она, конечно, не открыла", – сказала она.
Ранее стало известно, что столичные соцработники помогут вакцинирующимся на дому избежать мошенников. Отмечалось, что дата вакцинации обговаривается с получателем социальных услуг заранее.
Таким образом, о дне посещения прививочной бригады житель узнает от своего социального работника, который также будет присутствовать на месте во время вакцинации.
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