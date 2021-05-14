Мошенники стали предлагать москвичам привиться от COVID-19 на дому

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Мошенники начали ходить по квартирам москвичей, притворяясь работниками социальной защиты и предлагая сделать прививку от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

Одна из очевидцев рассказала, как в период длинных майских праздников к ней пришла девушка, которая представилась сотрудницей соцзащиты и предложила пройти вакцинацию прямо на месте. При этом медицинского халата на гостье не было.

Женщина пояснила, что является пенсионеркой, но не стоит на учете в департаменте труда и соцзащиты.

"Я ответила, что переболела и у меня есть антитела, поэтому прививка мне не нужна", – уточнила она.

С похожей ситуацией столкнулась и другая женщина, к матери которой 1 мая пришли якобы сотрудники соцзащиты и предложили сделать прививку.

"Заранее о визите и желании сделать прививку никто не спрашивал и не предупреждал, поэтому им она, конечно, не открыла", – сказала она.

Ранее стало известно, что столичные соцработники помогут вакцинирующимся на дому избежать мошенников. Отмечалось, что дата вакцинации обговаривается с получателем социальных услуг заранее.

Таким образом, о дне посещения прививочной бригады житель узнает от своего социального работника, который также будет присутствовать на месте во время вакцинации.