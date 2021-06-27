Португалия проиграла Бельгии в матче 1/8 финала Евро-2020

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Сборная Португалии во главе с нападающим Криштиану Роналду покидает чемпионат Европы-2020 после поражения от Бельгии.

Встреча между командами закончилась со счетом 1:0 в пользу бельгийцев. Единственный гол встречи забил полузащитник Торган Азар в конце первого тайма.

В четвертьфинале сборная Бельгии сыграет против Италии, которая днем ранее в дополнительное время обыграла сборную Австрии.

Криштиану Роналду с 5-ю голами пока остается лучшим бомбардиром Евро-2020.

Также 27 июня стал известен еще один четвертьфиналист турнира. Сборная Чехии сенсационно обыграла команду Нидерландов.