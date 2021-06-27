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Спорт

00:34

Италия обыграла команду Австрии и вышла в четвертьфинал Евро-2020

спорт

Фото: Pool Photo via AP/Ben Stansall

Сборная Италии обыграла Австрию в матче 1/8 финала Евро-2020 и вышла в четвертьфинал . Встреча прошла на стадионе "Уэмбли" в Лондоне и завершилась со счетом 2:1.

Голы в команде победителей на 95-й и 105-й минутах забили Федерико Кьеза и Маттео Пессина. У австрийцев на 114-й минуте отличился Саша Калайджич.

Соперник сборной Италии в четвертьфинала Евро-2020 станет известен по итогу матча между Бельгией и Португалией. Игра пройдет в воскресенье, 27 июня, в Севилье.

В субботу, 26 июня, сборная Дании стала первым участником четвертьфинала Евро-2020, разгромив в матче 1/8 финала команду Уэльса со счетом 4:0. В игре, которая состоялась в Амстердаме, голами отметились Каспер Дольберг, оформивший дубль (27-я и 49-я минуты), Йоаким Меле (88) и Мартин Брейтуэйт (90+6).

На чемпионате Европы по футболу завершился групповой этап

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