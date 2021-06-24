Исполком UEFA отменил правило выездного гола в еврокубках

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Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций отменил правило выездного гола во всех еврокубковых турнирах. Об этом сообщается на сайте UEFA. Решение вступит в силу во время квалификации клубных турниров сезона-2021/22.
Правило, по которому при равенстве забитых мячей в двухматчевом противостоянии команд преимущество получает команда, забившая больше голов в гостях, действует в матчах европейских клубных турниров с 1965 года.
Ранее стало известно, что полузащитник сборной Хорватии и ЦСКА Никола Влашич был признан лучшим игроком матча Хорватия – Шотландия.
Во время матча третьего тура группового турнира на чемпионате Европы 22 июня футболист первым забил гол в ворота шотландцев. Встреча закончилась со счетом 3:1 в пользу Хорватии. Голы из команды победителей также забили Модрич и Перишич.
До этого сообщалось, что нападающий российской сборной Артем Дзюба с рейтингом 6,93 стал 84-м в рейтинге лучших игроков группового этапа Евро-2020, в то время как полузащитник Далер Кузяев (6,90) занял 91-е место.
На чемпионате Европы по футболу завершился групповой этап
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