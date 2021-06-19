В ЦСКА ответили "Спартаку" на шутку про Влашича

Фото: AP Pool/Petr David Josek

Пресс-служба столичного футбольного клуба ЦСКА ответила на шутку медиаотдела "Спартака" о полузащитнике армейского клуба Николе Влашиче. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте команды.

Ранее "Спартак" в своем Twitter разместил фотографию, на котором изображены полузащитник "красно-белых" Алекс Крал и Влашич во время матча сборных Хорватии и Чехии в рамках Евро-2020. Под фото имелась подпись: "Лучший иностранный полузащитник РПЛ (Российской Премьер-лиги. – Прим. ред.) и Никола Влашич".

В ответ в пресс-службе "армейцев" напомнили заявление Заремы Салиховой о возможности подписания 16-летнего Килиана Мбаппе.

"Жалко, что рядом с Николой на фото нет 16-летнего Мбаппе", – пошутили в ЦСКА.

Жалко, что рядом с Николой на фото нет 16-летнего Мбаппе — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) June 18, 2021

Ранее в пресс-службе "Спартака" прокомментировали увольнение главного тренера ЦСКА Ивицы Олича. Публикация "красно-белых" в Twitter содержала отсылку к песне Владимира Высоцкого.

Хорватский специалист покинул пост главного тренера ЦСКА 15 июня. Как уточнялось в заявлении пресс-службы команды, стороны приняли решение прекратить сотрудничество.