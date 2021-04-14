Березуцкий покинул тренерский штаб футбольного клуба ЦСКА

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Экс-футболист Василий Березуцкий оставил пост в тренерском штабе московского футбольного клуба ЦСКА. Об этом говорится на официальном сайте команды.

"Легендарный армейский защитник Василий Березуцкий, с августа прошлого года входивший в тренерский штаб красно-синих, принял решение покинуть ЦСКА", – рассказали в пресс-службе клуба.

Березуцкий занял пост 7 августа. При этом с января 2020 года он вместе с братом Алексеем работал в качестве заместителя генерального директора ЦСКА. Близнецы выступали за ЦСКА в качестве игроков.

Василий Березуцкий уже подтвердил, что будет работать в футбольном клубе "Краснодар", который ранее возглавил Виктор Гончаренко.

