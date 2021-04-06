Виктор Гончаренко назначен главным тренером ФК "Краснодар"

Фото: ФК Краснодар

Виктора Гончаренко назначили на пост главного тренера футбольного клуба "Краснодар". Об этом сообщается на сайте ФК.

Соглашение с 43-летним специалистом будет действовать до конца июня 2023 года.

До этого Гончаренко возглавлял московский ЦСКА. Клуб он покинул 22 марта. В последнем матче под руководством специалиста ЦСКА уступил "Зениту" со счетом 2:3. Позднее ЦСКА возглавил бывший нападающий команды Ивица Олич.

Накануне главный тренер футбольного клуба "Краснодар" Мурад Мусаев объявил об уходе с поста. Специалист сообщил, что провел последний матч во главе команды в субботу, 3 апреля. "Краснодар" в домашней игре разгромно проиграл "Ахмату". Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу команды из Грозного.

Он выразил благодарность владельцу клуба Сергею Галицкому за доверие и поддержку. Мусаев также поблагодарил болельщиков "Краснодара".

За последние 8 матчей ФК "Краснодар" выиграл лишь однажды. В феврале команда вылетела из 1/16 финала Лиги Европы, дважды уступив загребскому "Динамо".

Мусаев был назначен исполняющим обязанности главного тренера "Краснодара" весной 2018 года. В июне 2020 года он официально возглавил клуб. Под его руководством команда дважды становилась бронзовым призером чемпионата России.