Мусаев заявил об уходе с поста главного тренера "Краснодара"

Фото: ТАСС/Андрей Шрамко
Главный тренер футбольного клуба "Краснодар" Мурад Мусаев объявил об уходе с поста главного тренера футбольного клуба "Краснодар". Об этом пишет "Спорт-Экспресс".
Мусаев сообщил, что провел последний матч во главе команды в субботу, 3 апреля. "Краснодар" в домашней игре разгромно проиграл "Ахмату". Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу команды из Грозного.
"После игры я поговорил с руководством о своем уходе. <...> Считаю, команде нужны перемены, новые эмоции и энергия", – сказал Мусаев.
Он выразил благодарность владельцу клуба Сергею Галицкому за доверие и поддержку. Мусаев также поблагодарил болельщиков "Краснодара".
"Клуб навсегда в моем сердце, искренне желаю ему новых побед и достижений", – заключил специалист.
За последние 8 матчей ФК "Краснодар" выиграл лишь однажды. В феврале команда вылетела из 1/16 финала Лиги Европы, дважды уступив загребскому "Динамо".
Мусаев был назначен исполняющим обязанности главного тренера "Краснодара" весной 2018 года. В июне 2020 года он официально возглавил клуб. Под его руководством команда дважды становилась бронзовым призером чемпионата России.
Ранее свой пост покинул тренер ЦСКА Виктор Гончаренко. В последнем матче под руководством специалиста ЦСКА уступил "Зениту" со счетом 2:3.
Позднее ЦСКА возглавил бывший нападающий команды Ивица Олич.
Виктор Гончаренко покинул пост главного тренера ЦСКА
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