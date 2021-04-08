ЦСКА записал песню в честь 35-летия Акинфеева

Видео: YouTube/PFC CSKA Moscow

В московском ЦСКА записали песню и сняли клип в честь дня рождения вратаря и капитана команды Игоря Акинфеева, которому 8 апреля исполнилось 35 лет, сообщает "Газета.ру"

"Всей красно-синей семьей поздравляем нашего капитана с юбилеем! Здоровья, сухарей и долгих лет с нами! Игорь, с днем рождения! Спасибо нашим мальчишкам из Академии ПФК ЦСКА – нашему светлому будущему. Респект нашим активным фанатам за огненный перф", – отмечается в описании видео на YouTube-канале клуба.

Игорь Акинфеев занимается футболом с четырех лет. Профессиональную карьеру он начал в молодежном клубе ЦСКА в 1991 году. В 2002-м окончил футбольную академию ЦСКА и заключил контракт с армейской командой, в которой занимал пост капитана.

С 2004 по 2018 год Акинфеев выступал за национальную сборную, где в том числе был капитаном. В 2005 году он получил звание заслуженного мастера спорта России.

За свою карьеру футболист семь раз завоевывал Суперкубок России, а также по шесть раз становился чемпионом России и обладателем Кубка страны.

Акинфеев – самый молодой голкипер российской сборной и ЦСКА в истории. Зимой 2018 года он также стал первым голкипером в истории советского и российского футбола, сыгравшим 300 матчей в ноль.

Ранее сообщалось, что ЦСКА обыграл "Тамбов" в первом матче с новым тренером. Футболисты провели первую встречу под руководством хорвата Ивицы Олича.