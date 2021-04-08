ЦСКА вышел в полуфинал Кубка России по футболу

Фото: twitter.com/pfc_cska
Московский ЦСКА обыграл тульский "Арсенал" и стал последним полуфиналистом Кубка России. Об этом сообщает "Газета.ру".
Отмечается, что встреча завершилась со счетом 2:1.
По данным издания, "Арсенал" держался до последнего; кроме того, все шло к тому, что исход матча будет определен в серии пенальти, но Марио Фернандес все-таки вырвал для своей команды победу в основное время. Так, вышедший на замену Алан Дзагоев одной передачей разрезал две оборонительные линии противников, а бразилец ее замкнул, отправив мяч в дальний верхний угол.
Своего соперника армейцы узнают в пятницу вечером, 9 апреля.
Ранее сообщалось, что московское "Динамо" проиграло самарским "Крыльям Советов" в четвертьфинале Кубка России по футболу. Уточняется, что встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.
Помимо этого, в рамках 24-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) "армейцы" сыграли с "Тамбовом". Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу московской команды, отличились Никола Влашич и Саломон Рондон. За "Тамбов" забил Артем Архипов.
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