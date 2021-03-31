Молодежная сборная России по футболу завершила выступление на чемпионате Европы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Футболисты молодежной сборной России завершили выступление на первенстве Европы среди игроков не старше 21 года в Венгрии.

В решающем, третьем матче группового этапа россияне уступили команде Дании. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу датчан. Голы себе на счет записали Якоб Бруун-Ларсен, Андерс Дрейер и Карло Хольсе.

Таким образом, сборная России потерпела второе поражение в трех играх (ранее россияне обыграли Исландию со счетом 4:1 и уступили Франции со счетом 0:2). Команда выбыла из турнира и не выступит в 1/4 финала.

В нынешнем году чемпионат Европы среди молодежных команд проводится в два этапа. Стадия плей-офф пройдет с 31 мая по 6 июня.

Накануне основная сборная России по футболу уступила Словакии в матче отбора на чемпионат мира 2022 года. Игра завершилась со счетом 1:2. Таким образом, в активе команды две победы в трех матчах.

