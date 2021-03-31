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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменил ограничение по числу зрителей на матчах чемпионата Европы. Ранее можно было заполнять не более 30% от вместительности каждой конкретной арены, сообщается на сайте организации.

Предыдущее решение было принято в октябре 2020 года. В УЕФА также отметили, что решение по допуску зрителей на арены по-прежнему остается за местными властями.

На прошедшем заседании исполкома УЕФА также было разрешено временное правило, позволяющее использовать пять замен на матчах предстоящего чемпионата Европы.

Турнир для европейских сборных состоится в период с 11 июня по 11 июля 2021 года. Матчи пройдут в 12 городах. По состоянию на начало марта оргкомитет турнира пока не представил решение о количестве зрителей на трибунах.