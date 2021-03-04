Организаторы ЧЕ по футболу не приняли решение о количестве зрителей на трибунах

В Санкт-Петербурге представили программу чемпионата Европы, который был перенесен с прошлого года на этот из-за пандемии коронавируса. Однако пока нет окончательного решения о том, сколько болельщиков будут пускать на трибуны.

В оргкомитете говорят, что рассчитывают на цифру в 50%. При этом билеты раскуплены, и предстоит решить, что делать людям, которые на стадион в итоге не попадут.

Открыт вопрос и с приездом иностранных болельщиков – тут многое зависит от решения европейских правительств. Наконец, пока нет четкого понимания, будут ли организовываться фанзоны.

Чемпионат Европы должны принять 12 европейских городов, в том числе Москва и Санкт-Петербург, игры в России состоятся в двадцатых числах мая. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.