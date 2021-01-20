Захарова назвала политизированным решение перенести матчи ЧМ по хоккею из Минска

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала политизированным и предвзятым лишение Минска права на проведение матчей чемпионата мира по хоккею. Об этом она заявила в эфире телеканала "Матч ТВ".

"То, что творится вокруг Белоруссии, политизировано донельзя на всех направлениях. Полгода практически идут эти события. Находите ваши синонимы – предвзятое, неспортивное [решение]. По-моему, никто и не скрывал, кстати говоря, мотивацию принятия этого решения", – заявила дипломат.

По словам Захаровой, западные политики неоднократно призывали к давлению на Минск. Подобные санкции, подчеркнула представитель МИД РФ, являются недопустимыми в спорте.

Мария Захарова также напомнила, что подобные тенденции сохранялись в 2018 году, когда Россия должна была принять чемпионат мира по футболу. Тогда, считает дипломат, гости из других стран убедились, что РФ может проводить мероприятия высочайшего уровня и обладает необходимой для этого инфраструктурой.

Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение лишить Минск права провести матчи чемпионата мира по хоккею в понедельник, 18 января. Пока неизвестно, где пройдут игры, изначально запланированные в столице Белоруссии.

